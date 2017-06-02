رئيس الزمالك يكرم بعثة اتحاد العاصمة عقب مباراة اليوم

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قرر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تكريم بعثة فريق اتحاد العاصمة الجزائري بعد المباراة التى تجمعهما اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويأتى تكريم الزمالك لفريق اتحاد العاصمة حرصا على توطيد العلاقات بين الأشقاء العرب، على حد قول رئيس القلعة البيضاء.

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فيما عقد البرتغالي إيناسيو المدير الفني للفريق محاضرة فنية أخيرة علي اللاعبين داخل فندق المعسكر ببرج العرب ثم بعدها يتم التوجه إلى الملعب لمواجهة الفريق الجزائري في العاشرة مساءً.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر ترتيب مجموعته برصيد أربع نقاط، فيما يحل كابس يونايتد في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ثم اتحاد العاصمة برصيد ثلاث نقاط أيضا، وأخيرا أهلي طرابلس في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة.