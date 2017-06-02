مرتضى منصور: الاستغناء الخاص بـ«أشيامبونج» في الزمالك خلال ساعات

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كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن أنه تم الاتفاق مع علي عودة، رئيس نادي الداخلية، على كل تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الغاني، بنيامين أشيامبونج، مهاجم الداخلية للقلعة البيضاء.

كما أكد رئيس نادي الزمالك أن الاستغناء الخاص بالمهاجم الغاني، بنيامين أشيامبونج، صاحب الـ26 عامًا، سيصل القلعة البيضاء خلال ساعات.

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الجدير بالذكر أن نادي الزمالك سيستضيف نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، مساء اليوم الجمعة، باستاد برج العرب، بقيادة الحكم الدولي الموريتاني علي لمغفري، ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا.