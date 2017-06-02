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مرتضى منصور يعلن استمرار كهربا في الزمالك

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مرتضى منصور يعلن استمرار كهربا في الزمالك مرتضى منصور يعلن استمرار كهربا في الزمالك

التحرير

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أكد مرتضي منصور، رئيس نادي ، أنه تم عقد جلسة مع محمود كهربا، مهاجم الفارس الأبيض، خلال الساعات الماضية وتم الاتفاق على استمرار اللاعب دخل أروقة القلعة البيضاء.

وجاء اتفاق مع محمود عبد المنعم كهربا صاحب الـ23 عامًا، العائد من الإعارة لاتحاد جدة السعودي، نظرا لحاجة الفريق لجهود اللاعب.

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الجدير بالذكر أن نادي الزمالك سيستضيف نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، مساء اليوم الجمعة، باستاد برج العرب، بقيادة الحكم الدولي الموريتاني علي لمغفري، ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا. 

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التحرير

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