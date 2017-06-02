أخبار عاجلة

8 الصبح - أحمد سليمان يكشف سبب تأخر الفرع الثاني لنادي الزمالك وقناة النادي -
8 الصبح - أحمد سليمان: مؤمن زكريا هو الخلاف الأكبر مع الإدارة ودي كانت بداية عودة الأهلي -
8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد -
8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة -
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال -
«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة» -
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب -
«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية -
«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم -
إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

"مش قادرة اتحمل".. سر جملة أنهت حياة سيدة على يد زوجها بالجيزة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"مش قادرة اتحمل".. سر جملة أنهت حياة سيدة على يد زوجها بالجيزة

03:14 م الجمعة 02 يونيو 2017

سر جملة أنهت حياة سيدة على يد زوجها بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

"أنا ماشية رايحه عند أهلي مش قادرة اتحمل"، كانت هذه آخر كلمات نطقت بها ربة منزل قبل مقتلها على يد زوجها الذي استشاط غضباًن وخنقها بيديه بمجرد أن أخبرته الزوجة بتركها للمنزل وعدم قدرتها على تحمل ضنك المعيشة برفقته، ومعرفتها تعاطيه المخدرات رغم بطالته، بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة.

3 سنوات داخل عش الزوجية، لم تنعم صاحبة الـ23 عاماً فيها بحياة هنيئة في كنف زوجها الذي يكبرها بـ4 أعوام، ويعاني كابوس البطالة.

رُزق الزوجان بطفلين، زادت معهما أعباء الحياة وسط أزمة اقتصادية تضرب البلاد من جهة، وتراجع دخل الأسرة في ظل عدم انتظام عمل الزوج من جهة أخرى.

مساء الأربعاء الماضي، نشبت مشادة كلامية بين الزوجين بسبب مصروفات المنزل، وعدم قدرة الزوج على توفير احتياجات الأسرة، خاصة بعد علمها أنه يتعاطى المواد المخدرة، لتقرر الزوجة عدم الاستمرار معه والذهاب للعيش مع أسرتها، وأخبرته عدم قدرتها على الاستمرار معه "تعبت ومش قادرة اتحمل.

وأثبتت التحريات أنه بمجرد فشل الزوج في إقناعها بالعدول عن قرارها، والمكوث في المنزل، نشبت بينهما مشاجرة، تعدى عليها بالضرب، وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك عندما أخبرته بنيتها ترك منزل الزوجية.

وتمكنت قوات الأمن برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد ناجي كامل، رئيس مباحث جنوب الجيزة، والعقيد ضياء رفعت، مفتش المباحث، من ضبط المتهم الذي أقر بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سقوط عصابة

    سقوط عصابة "الأختين" لسرقة ركاب المترو.. "إحداهما تصدم والأخرى تسرق"

    أخبار
  • الصدفة تنقذ طفلاً من لصين بالبدرشين

    الصدفة تنقذ طفلاً من لصين بالبدرشين

    أخبار
  • سر لعبة أغضبت الاختين وقتلت الأم .. تدخلت لفض مشاجرة بين بناتها فلقيت مصرعها

    سر لعبة أغضبت الاختين وقتلت الأم .. تدخلت لفض مشاجرة بين بناتها فلقيت

    أخبار
  • مصدر: السفير الليبي السابق غادر قسم العجوزة عقب

    مصدر: السفير الليبي السابق غادر قسم العجوزة عقب "خناقة دبلوماسيين"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • ما هي خطة إزالة عمارة الأزريطة المائلة؟ - فيديو

    ما هي خطة إزالة عمارة الأزريطة المائلة؟ - فيديوأخبار

  • الأهلي يعلن جاهزية السعيد لمباراة الوداد المغربي

    الأهلي يعلن جاهزية السعيد لمباراة الوداد المغربيرياضة

  • توقفت عن تناول هذه الأطعمة منذ 28 عاماً.. سيصدمك عمرها الحقيقي

    توقفت عن تناول هذه الأطعمة منذ 28 عاماً.. سيصدمك عمرها الحقيقيهو وهي

  • إخلاء 30 عقار مجاور لـ

    إخلاء 30 عقار مجاور لـ"برج الأزاريطة" المائل.. والمحافظ يعلن موعد هدمهأخبار

  • أقرأ القرآن بالنظر من غير التلفظ بالكلمات فهل لي ثواب على ذلك؟

    أقرأ القرآن بالنظر من غير التلفظ بالكلمات فهل لي ثواب على ذلك؟فنون

  • ماذا يعني انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ؟

    ماذا يعني انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ؟أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه»

بالفيديو.. مرتضى منصور لأشيمبونج: «فيك شبه من فاروق جعفر»

بالفيديو.. مرتضى منصور لأشيمبونج: «فيك شبه من فاروق جعفر»

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

بالفيديو.. شاب يتجول بجثة أخيه في الشوارع على دراجة لهذا السبب

بالفيديو.. عمرو خالد: دعوة النبي لم تكن سرية كما يدعي المتطرفون

بالفيديو.. عمرو خالد: دعوة النبي لم تكن سرية كما يدعي المتطرفون