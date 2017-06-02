«شيشة» روبي وأخطاء فادحة.. 5 مشاهد أثارت غضب الجمهور في «رمضان كريم»

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واجه مسلسل "رمضان كريم" قبل عرضه في موسم رمضان الحالي، أزمات كثيرة، جعلته مثار اهتمام الصحافة والإعلام، ولعل أبرزها كان تحرير شركة السبكي للإنتاج الفني محضرًا ضد بطلة العمل "روبي" بعد تخلفها عن إحدى جلسات تصوير المسلسل.

وعلى الرغم من تحقيق المسلسل نسب مشاهده عالية من بين عشرات المسلسلات التي تعرض في رمضان، إلا أنه لم يخلو من اللقطات المثيرة للجدل، والتي أغضبت الجمهور، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

خطأ في الحلقة الثانية

تناولت الحلقة الثانية من المسلسل، الذي يدور في بداياته حول ليلة أول يوم رمضان، تحضيرات الأسرة المصرية في الحارة الشعبية لمائدة السحور، وشهدت خطأ في مشهد يجمع شريف سلامة، ومحمود الجندي، وسلوى محمد علي، حيث قال شريف أنه سيذهب لشراء "الفول" الخاص بسحور أول ليلة، وانتقلت الكاميرا للقطة في الحارة قبل أن تذهب إلى مشهد أخر، وهنا حدث خطأ في المونتاج، حيث ظهرت لقطة الحارة في النهار بينما كانت الأحداث تجرى ليلًا.

"شيشة" روبي

انتقد الكثيرون مشهد جمع الفنانة "روبي" داخل أحد الكافيهات مع صديق لها، وهي تدخن الشيشة بطريقة متمكنة، خاصة أن مثل تلك المشاهد كانت ضمن قائمة الممنوعات داخل الدراما التليفزيونية، ودائمًا ما تثير غضب المشاهد إذا كان تدخين الشيشة مرتبطًا بممثلة داخل الأحداث على وجه التحديد.

وتقدم روبي خلال العمل دور فتاة بسيطة شعبية تتمرد على حياتها، وتسعى للعيش برفاهية لا تناسبها، وترتبط عاطفيًا بأكثر من شاب.

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مشهد التحرش لصبري فواز في "رمضان كريم"

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو حصد نسب مشاهدة عالية للفنان صبري فواز، وهو يتحرش لفظيًا بفتاة مرت أمامه في الشارع، لتحدث بينهما مشاجرة، انفعل صبري على آثرها، مؤكدًا أن الفتاة كاذبة ولم يوجه لها كلامًا، لدرجة دفعت الفتاة في النهاية إلى الشك بأنها ربما أخطأت ولم تسمع ما قاله بشكل صحيح، ما جعلها تعتذر بالرغم من أن صبري كان هو المخطئ.

ويجسد صبري خلال أحداث المسلسل شخصية "خميس" خطيب "رضا" التي تجسدها الفنانة ريهام عبد الغفور، ابنة سيد رجب، الذي يقوم بشخصية رمضان بطل العمل، ويشارك في الأحداث أيضًا كل من روبي، وشريف سلامة، وسهر الصايغ، وسلوى محمد علي، وكريم عفيفي، وأحمد صيام، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج أحمد السبكي.

أزمة السيناريست أحمد عبدالله مع قناة dmc

أبدي السيناريست أحمد عبدالله انزعاجه الشديد من حذف قناة "dmc" لمشاهد تؤثر على أحداث المسلسل، من بينها مشهدًا له علاقة بالحجاب، ومشاهد عن علاقة المسلمين والمسيحيين، قائلًا خلال حواره في أحد المواقع: "لا أعلم لماذا تقوم القناة بحذف مشاهد من المسلسل تدعو إلى التسامح وتبرز علاقة المسلمين والمسيحيين في الحارة المصرية، فالعمل يبين للناس حقيقة علاقتنا ببعض، فهل القناة يعجبها الفتنة وتفرح بها والتشدد حتى تحذف هذه المشاهد؟".

خطأ سيد رجب

شهدت أيضًا الحلقة الثالثة من المسلسل خطأ للفنان سيد رجب، وذلك في مشهد جمعه بزوجته الفنانة سلوى عثمان، وأبناءهما روبي، والأبنودي، وريهام عبد الغفور، وخطيبها صبري فواز، فبدلًا من أن ينادي سيد الأبنودي باسم شخصية "وليد" التي يجسدها في العمل، دعاه باسمه الحقيقي"كريم" .