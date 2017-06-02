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بالأسماء.. مصرع مجندين اثنين وإصابة 7 آخرين وضابطين في انقلاب سيارة شرطة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

بالأسماء.. مصرع مجندين اثنين وإصابة 7 آخرين وضابطين في انقلاب سيارة شرطة بسوهاج

03:11 م الجمعة 02 يونيو 2017

بالأسماء.. مصرع مجندين اثنين وإصابة 7 آخرين وضابطين في انقلاب سيارة شرطة بسوهاج

انقلاب سيارة شرطة

سوهاج – عمار عبد الواحد

لقى مجندان اثنين مصرعهما وأصيب ضابطين و 7 مجندين آخرين بكسور وجروح متفرقة بالجسم ، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب سيارة للشرطة تابعة لإدارة تأمين الطريق علي طريق "سوهاج – البحر الأحمر".

تلقى مدير أمن سوهاج ، اللواء مصطفى مقبل إخطاراً من عمليات النجدة بانقلاب سيارة شرطة ووجود متوفين ومصابين علي طريق " سوهاج - البحر الأحمر " بالكيلو 30 اتجاه أسيوط دائرة مركز أخميم .

تبين أنه أثناء عودة السيارة رقم 4643 / 13 شرطة "دوبل كابينة" من قوة إدارة تأمين الطرق قيادة المجند علي بدوي علي 22 عاماً ويقيم نجع حمادي بمحافظة قنا من الخدمة بالقطاع الشرقي دائرة المركز اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة ما أدي لانقلابها علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة كلاً من مجند حسين أحمد أبو العرب 19 عاماً ويقيم القرنة بمحافظة الأقصر والمجند مارك عبد الملاك عجايبي 19 عاماً ويقيم الدهار بمحافظة الغردقة.

واصيب في الحادث كلاً من قائد السيارة ملازم أول محمد عبد الحميد حسن ، مباحث ، الملازم أول محمد حامد حماده ، مباحث ، عريف سري صلاح أحمد خليفة 30 عاماً ويقيم فزارة دائرة مركز جهينة ، المجند محمد نجيب محمد 20 عاماً ويقيم نجع حمادي بمحافظة قنا ، المجند خالد كمال عبد الباسط 22 عاماً ويقيم البداري بمحافظة أسيوط ، المجند جمعه أحمد محمد 21 عاماً ، المجند أحمد يوسف عبد الطيف 19 عاماً ، المجند أحمد شوقي محمد 20 عاماً مجند ويقيم نجع حمادي بمحافظة قنا مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وجميعهم من مستقلي السيارة " .

جرى نقل الجثتين والمصابين لمستشفي سوهاج الجامعي ، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ علي السيارة ، وكٌلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 2663 إداري المركز لسنة 2017 .

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