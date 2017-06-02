مانشستر يونايتد يحسم أولى صفقاته بالميركاتو الصيفي

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ذكرت عدة تقارير صحفية إيطالية، أن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد توصل لإتفاق نهائي مع نظيره إنتر ناسيونالي الإيطالي، لضم لاعبه الكرواتي إيفان بيريزيتش، خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» إلا أن جوزيه مورينيو مدرب الشياطين قد طلب من إد ودوارد المدير التنفيذي للفريق ضم بيريزيتش، وهو ما جعل إدارة الفريق تتواصل مع إدارة الإنتر لضم اللاعب مقابل 45 مليون إسترليني.

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جدير بالذكر أن مورينيو يهدف في الميركاتو الحالي إلى تدعيم فريقه بلاعبين من طراز رفيع، للمنافسة في دوري الأبطال الموسم المقبل بعد فوز الشياطين ببطولة الدوري الأوروبي الشهر الماضي.