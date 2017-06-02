عقد قداس بمستشفى معهد ناصر لمصابي وأسر شهداء دير الأنبا صموئيل
عقد قداس بمستشفى معهد ناصر لمصابي وأسر شهداء دير الأنبا صموئيل
02:54 م الجمعة 02 يونيو 2017
بعد القداس بمعهد ناصر
المنيا ــ ريمون الراوي:
انتهت قبل قليل طقس صلاة القداس الإلهي، في مستشفي معهد ناصر بالقاهرة، الذي أقيم خصيصا لمصابي و أهالي شهداء الهجوم الإرهابي علي زوار دير الأنبا صموئيل.
ووفرت إدارة معهد ناصر قاعة لإقامة القداس الذي ترأسه عدد من القساوسة والشمامسة المتطوعين، للتخفيف عن المصابين واسر الشهداء
وأعلنت إدارة معهد ناصر أن المصابين حالتهم مستقرة، وقريبًا سيصرح بخروج 5 حالات من مصابي حادث المنيا الإرهابي بعد تحسن حالتهم وحصولهم على العلاج اللازم وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم.
وأضافت إدارة المعهد أن هناك 3 حالات أخرى من المتوقع خروجها قريبا بعد متابعة الاستشاريين لهم.
وكان الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة، شارك بنفسه في عدد من العمليات الجراحية لعدد من المصابين.
وكان مجموعة من زوار دير الأنبا صمويل بالمنيا تعرضوا لإطلاق النيران عليهم من جانب مسلحين ما اسفر عن استشهاد 28 منهم وإصابة 25
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
الأمن يرافق رحلات إلى دير الأنبا صموئيل بعد أسبوع من "حادث المنيا"
-
بالصور.. مدير أمن المنيا يعرض خطة من 5 نقاط لتأمين الأديرة
-
مدير أمن المنيا يطالب رهبان "الأنبا صموئيل" بإخطار الأمن لمرافقة الزائرين
-
مدير أمن المنيا الجديد يتفقد موقع الحادث الإرهابي ويزو دير الأنبا
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
توقفت عن تناول هذه الأطعمة منذ 28 عاماً.. سيصدمك عمرها الحقيقيهو وهي
-
صراخ مذيعة mbc مع رامز جلال في "رامز تحت الأرض"فنون
-
هروب سجين من سيارة ترحيلات في بورسعيدأخبار
-
ما هي خطة إزالة عمارة الأزريطة المائلة؟ - فيديوأخبار
-
بالصور.. "مصراوي" يرصد لحظات الصدمة والرعب لسكان عقار الأزاريطة المائلأخبار
-
تخصيص 21 وحدة سكنية بالعامرية لسكان عقار الأزاريطة المائل - صورأخبار