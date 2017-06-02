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عقد قداس بمستشفى معهد ناصر لمصابي وأسر شهداء دير الأنبا صموئيل

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مصراوي Masrawy

عقد قداس بمستشفى معهد ناصر لمصابي وأسر شهداء دير الأنبا صموئيل

02:54 م الجمعة 02 يونيو 2017

عقد قداس بمستشفى معهد ناصر لمصابي وأسر شهداء دير الأنبا صموئيل

بعد القداس بمعهد ناصر

المنيا ــ ريمون الراوي:

انتهت قبل قليل طقس صلاة القداس الإلهي، في مستشفي معهد ناصر بالقاهرة، الذي أقيم خصيصا لمصابي و أهالي شهداء الهجوم الإرهابي علي زوار دير الأنبا صموئيل.

ووفرت إدارة معهد ناصر قاعة لإقامة القداس الذي ترأسه عدد من القساوسة والشمامسة المتطوعين، للتخفيف عن المصابين واسر الشهداء

وأعلنت إدارة معهد ناصر أن المصابين حالتهم مستقرة، وقريبًا سيصرح بخروج 5 حالات من مصابي حادث المنيا الإرهابي بعد تحسن حالتهم وحصولهم على العلاج اللازم وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم.

وأضافت إدارة المعهد أن هناك 3 حالات أخرى من المتوقع خروجها قريبا بعد متابعة الاستشاريين لهم.

وكان الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة، شارك بنفسه في عدد من العمليات الجراحية لعدد من المصابين.

وكان مجموعة من زوار دير الأنبا صمويل بالمنيا تعرضوا لإطلاق النيران عليهم من جانب مسلحين ما اسفر عن استشهاد 28 منهم وإصابة 25

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