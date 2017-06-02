السيسي يعتمد حركة الترقيات بوزارة الخارجية

القاهرة - (أ ش أ):

اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حركة الترقيات بوزارة الخارجية والتي أصدرها الوزير سامح شكري لعدد من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية.

وتضمنت الحركة ترقية عدد من السفراء إلى درجة الفئة الممتازة ومن بينهم السفير هشام بدر مساعد الوزير للعلاقات السياسية واﻷمن الدولي، والسفيرة هبة المراسي مساعد الوزير لشئون معهد الدراسات الدبلوماسية.

وشملت الحركة ترقية عدد من الوزراء المفوضين إلى درجة سفير من بينهم السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، وايهاب بدوي سفير مصر الحالي لدي فرنسا، وعمر عامر سفير مصر في النمسا، وحسام علي سفير مصر لدي كييف، ومعتز منير زهران سفير مصر لدي كندا، وأسامة عبد الخالق نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير.

كما تضمنت الحركة ترقية عدد من المستشارين الي درجة الوزير مفوض.