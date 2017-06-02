وزير التموين يُقيل رئيس قطاع التجارة الداخلية.. والأخير: "علشان كشفت الفساد"
وزير التموين يُقيل رئيس قطاع التجارة الداخلية.. والأخير: "علشان كشفت الفساد"
02:40 م الجمعة 02 يونيو 2017
كتبت- عايدة رضوان:
أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، قرارًا بإقالة الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية، من منصبه وتعيينه مستشارًا من الفئة "أ" بمقر الديوان العام للوزارة.
وعقَّب رئيس قطاع التجارة الداخلية المُقال، في تصريحات لمصراوي، قائلًا:" إن قرار الإقالة جاء لكشفه عن أوجه فساد كثيرة داخل قطاعات الوزارة، والتي تمثلت في إهدار المال العام، والإضرار بصحة المواطنين"، متابعًا: "الأحراز اللي كان بيتم ضبطها كانت بتتفك وتتباع للمواطنين، والمساهمين كانوا بيشتروا برائتهم".
وأضاف حجاج: "تعرضت للهجوم من قِبل بعض قيادات الوزارة، والمستشار القانوني للوزير هددني".
يُذكر أن الدكتور سيد حجاج، كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية، حين صدر قرار بتعيينه رئيسًا للقطاع في عهد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق، خلفًا للدكتور أحمد عباس.
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