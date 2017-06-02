شاب يسدد طعنات سكينه "في قلب والدته" بنهار رمضان بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

ألقى رجال المباحث بمركز دراو في محافظة أسوان، اليوم الجمعة، القبض على عاطل قتل والدته وأصاب شقيقته لخلافات مالية وعائلية.بينهم

تلقي اللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمود عوض يفيد بمقتل "ب. م" في العقد الخامس من عمرها عقب تلقيها طعنة نافذة في الصدر بالقرب من القلب على يد نجلها "ح" وجرى نقلها لمشرحة دراو.

وأكد البلاغ إصابة العاطل شقيقته الصغرى بعدة طعنات جرى نقلها على إثرها لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج.

بعدها تمكن رجال المباحث برئاسة الرائد عبدالله قاعود رئيس مباحث شرطة دراو من ضبط المتهم وتحرير محضرًا بالواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيق.