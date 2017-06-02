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داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مانيلا

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مصراوي Masrawy

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مانيلا

02:58 م الجمعة 02 يونيو 2017

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مانيلا

داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مانيلا

كابول - (د ب أ):

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم دموي وقع في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس الخميس.

وذكرت وكالة "أعماق" شبه الرسمية التابعة للجماعة في بيان نشر على الانترنت إن مقاتلين من داعش نفذوا الهجوم، لكن بدون أن يحددوا الهدف.

ولم يتسن التحقق من صحة البيان من مصدر مستقل.

وقالت الشرطة الفلبينية إن هجوم أمس الخميس على مجمع يضم ناديا للقمار، الذي قتل خلاله 37 شخصا، نفذه مسلح واحد فقط.

وذكرت السلطات إن الهجوم الذي وقع قبل الفجر لم تكن له علاقة بالارهاب.

وأصيب 78 شخصا أيضا أثناء فرارهم من المنتجع الترفيهي في مانيلا، حيث فتح المشتبه به، الذي يعتقد أنه مواطن أجنبي النار من بندقيته طراز (إم.4) وأحرق طاولات اللعب وسجاد.

وذكر قائد الشرطة في منطقة العاصمة، أوسار البايالدي إنه عثر على جثث القتلى، ومن بينهم أربعة مواطنين تايلانديين وزوجة نائب برلماني فلبيني في أنحاء الطابق الثاني من منتجع "ريزورتس ورلد مانيلا".

وأضاف أنه لم يتعرض أي من الضحايا لاصابات جراء إطلاق النار.

وقال ستيفن ريلي، الرئيس التنفيذي للعمليات من منتجع ريزورتس وورلد مانيلا إن من بين الضحايا 22 من النزلاء و13 موظفا.

وقتل المشتبه به نفسه داخل إحدى غرف الفندق، بعد أكثر من سبع ساعات من اقتحام المجمع الذي يقع بالقرب من إحدى صالات المطار وقاعدة لسلاح الجو.

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