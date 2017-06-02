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«إيناسيو» يجتمع باللاعبين للمرة الأخيرة قبل مواجهة اتحاد العاصمة

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«إيناسيو» يجتمع باللاعبين للمرة الأخيرة قبل مواجهة اتحاد العاصمة «إيناسيو» يجتمع باللاعبين للمرة الأخيرة قبل مواجهة اتحاد العاصمة

التحرير

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يعقد البرتغالي «إيناسيو»، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين، داخل فندق المعسكر ببرج العرب، وبعدها يتم التوجه الي الملعب لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان «إيناسيو» عقد محاضرة للاعبين بعد صلاة التراويح، أمس الخميس، شاهد خلالها الفريق لقطات من مباريات فريق اتحاد العاصمة للتأكيد على بعض النواحي الخططية، وواجبات كل لاعب وفقا للأسلوب الذي يخوض به إيناسيو المباراة.

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جدير بالذكر أن نادي الزمالك سيستضيف نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، مساء اليوم الجمعة، باستاد برج العرب، بقيادة الحكم الدولي الموريتاني علي لمغفري، ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا. 

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التحرير

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