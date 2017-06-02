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​مجلس الأهلي يستكمل اجتماعه غدًا بالجزيرة

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​مجلس الأهلي يستكمل اجتماعه غدًا بالجزيرة ​مجلس الأهلي يستكمل اجتماعه غدًا بالجزيرة

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

يستكمل مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، اجتماعه غدا السبت في الثانية ظهرا بمقر النادي بالجزيرة لاستكمال جدول أعمال الجلسة السابقة التي عقدت مساء الثلاثاء الماضي بفرع النادي بالشيخ زايد.

يأتي على رأس جدول أعمال المجلس؛ مناقشة ملف النشاط الرياضي، والتجديد للأجهزة الفنية، حيث يستعرض الكابتن عاصم السعدني، مدير النشاط الرياضي، رؤيته للموسم القادم وتشكيلاته المقترحة للأجهزة الفنية.

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في سياق آخر قال طارق الدروي، مدير فرع النادي بالشيخ زايد، إن أكاديمية كرة القدم ستبدأ فعالياتها يوم 10 يونيو الجاري، بعد فترة الراحة التي حصلت عليها في الأيام الماضية عقب انتهاء الموسم.

وأضاف الدروي أن أكاديمية الكرة بفرع زايد تشهد إقبالا كبيرا منذ افتتاحها، حيث بلغ عدد لاعبيها هذا الموسم أكثر من 3 آلاف لاعب، ونجحت في تقديم 12 لاعبًا لقطاع الناشئين، سواء في الأهلي أو أندية الدوري الممتاز.

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التحرير

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