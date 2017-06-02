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الأهلي يجتمع مع الوداد غدًا لمناقشة تفاصيل المباراة

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الأهلي يجتمع مع الوداد غدًا لمناقشة تفاصيل المباراة الأهلي يجتمع مع الوداد غدًا لمناقشة تفاصيل المباراة

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

يقام الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والوداد المغربي، في الخامسة مساء غدٍ السبت، بأحد الفنادق بمدينة الإسكندرية التي تستضيف المباراة، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع طاقم التحكيم بقيادة التونسي يوسف السرايري، ومراقب المباراة، أسامة عطا المنان، من السودان، والمنسق العام، إبراهيم موسى من النيجر.

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ويناقش الاجتماع كافة الترتيبات المتعلقة بمباراة الأهلي والوداد، وموعد وصول الفريقين لملعب المباراة ووسائل التامين الخاصة ببعثة فريق الوداد وغيرها من الأمور التنظيمية للمباراة، ويمثل الأهلي في الاجتماع الفني للمباراة سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسعيد أحمد، إداري الفريق.

يشار إلى أن الأهلي، سيخوض المباراة الوداد المغربي بزيه التقليدي؛ قميص أحمر وشورت أبيض وجورب أحمر.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع «زاناكو الزامبي» والفوز على «القطن الكاميروني».

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التحرير

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