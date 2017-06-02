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الأهلي يطمئن على إجراءات سفر بعثته للمغرب

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الأهلي يطمئن على إجراءات سفر بعثته للمغرب الأهلي يطمئن على إجراءات سفر بعثته للمغرب

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قام سمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي، بزيارة السفارة المغربية في القاهرة؛ لمتابعة سير إجراءات استخراج تأشيرات بعثة الفريق التي ستسافر إلى المغرب لمواجهة فريق الوداد يوم 21 يونيو الجاري، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحرص عدلي على الاطمئنان على آخر ترتيبات استخراج أوراق وتأشيرات بعثة الأهلي؛ لتذليل أية معوقات أو صعوبات قد تظهر في الفترة الحالية، وحتى يكون هناك وقت كافٍ قبل السفر.

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وقال مدير العلاقات الخارجية بالأهلي إن القنصل المغربي في محمد مذي، أبدى تعاونًا كبيرًا في استخراج تأشيرات الفريق الأول، وأنه حرص على تسريع إجراء استخراج الأوراق الخاصة بالبعثة.

وأضاف عدلي أن السفارة المغربية تقوم بتسهيل كافة الإجراءات أمام الأهلي؛ نظرا للعلاقات الجيدة التي تجمع النادي بالسفارة.

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التحرير

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