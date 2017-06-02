الأهلي يختتم تدريباته اليوم في التتش قبل السفر للإسكندرية

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه على ملعب التتش في التاسعة والنصف مساء اليوم، الجمعة، ثم يتوجه إلى الإسكندرية للمبيت بها حتى موعد المباراة.

ويؤدي مرانه غدا السبت، في الساعة العاشرة مساء بملعب فندق إقامته في الإسكندرية؛ استعدادا لمباراته أمام الوداد المغربي المقرر لها الأحد المقبل على إستاد برج العرب، ضمن الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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فيما يؤدي فريق الوداد المغربي مرانه الرئيسي في الحادية عشرة مساء غدٍ السبت، على الملعب الرئيسي بإستاد برج العرب بالإسكندرية، الذي يستضيف مباراته أمام الأهلي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع «زاناكو الزامبي» والفوز على «القطن الكاميروني».