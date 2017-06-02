مشروع قانون لمنح الخريجين «3 أفدنة وقرض بـ100 ألف جنيه»

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بدأ النائب رياض عبد الستار، عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان، جمع توقيعات من نواب البرلمان على مشروع قانون «ابني بلدك»، تمهيدًا للتقدم به لمناقشتة بمجلس النواب.

وأوضح عبد الستار، أنه تمكن من جمع 45 توقيعاً حتي الآن، لافتاً إلي أن المشروع يعمل على حل مشكلة البطالة بين الشباب، وذلك من خلال حصر الخريجين بدءًا من عام 1986 بمعرفة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، علي أن يتم توزيع المتاح من الأراضي المستصلحة على الخريجين من الدفعات المتأخرة بحسب ترتيب دفعات التخرج، لكل خريج 3 أفدنة، أو أكثر حسب المتاح منها.

وأشار إلي أن مشروع القانون -والمكون من 7 مواد- ينص علي أن تمنح الدولة لكل خريج قرض يتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه، بفائدة ميسرة حوالي 5%، تسدد على 5 سنوات، مضيفًا في مشروعه أن الدولة ستقوم بتمويل هذا القرض من خلال حصولها على قرض من البنك الدولي بفائدة 3%، ومن ثم فإن هذا القرض لن يثقل كاهل الدولة، أو ميزانيتها بأية أعباء إضافية-بحسب قوله.

وأشار إلي أن الدولة تلتزم بتيسير متطلبات الزراعة من أسمدة، وتقاوي، ومياه الري، بالإضافة لقيام الدولة ببناء تجمعات سكنية لهؤلاء الخريجين، وتقوم بتزويدها بالمرافق، والخدمات.