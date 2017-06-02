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«الجيش الثالث الميداني» يحبط تهريب «غاز سام» للجماعات التكفيرية بسيناء

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«الجيش الثالث الميداني» يحبط تهريب «غاز سام» للجماعات التكفيرية بسيناء «الجيش الثالث الميداني» يحبط تهريب «غاز سام» للجماعات التكفيرية بسيناء

التحرير

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 ألقت قوات الجيش الثالث الميداني القبض على فردين ممن يقدمون الدعم الإداري لتلك العناصر، ويقومون بأعمال الرصد والمراقبة ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، وبحوزتهما دراجتان ناريتان يستخدمانها في أعمال المراقبة.

وأكدت القوات المسلحة في بيان رسمي لها أنها مستمرة في إحكام السيطرة على مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بوسط سيناء، وتعقب العناصر التكفيرية ومعاونيها، وفي إطار ذلك فقد أحبطت العناصر محاولة تهريب كمية من أنابيب الغاز السام التي تستخدمها العناصر التكفيرية في أعمالها العدائية ضد قواتنا.

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وأكدت مواصلة قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني إحكام سيطرتها على المنافذ والمعابر المختلفة؛ لبسط الأمن وإحباط كل المحاولات للخروج على القانون في مختلف قطاعات المسؤولية.

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التحرير

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