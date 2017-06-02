التحقيق في بلاغ يتهم رئيس الوزراء بإهدار المال العام بمطار النزهة

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تباشر نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم الجمعة، التحقيق في البلاغ المقدم ضد رئيس الوزراء ووزير الطيران المدني ومحافظ الإسكندرية ورئيس الشركة القابضة للمطارات؛ بتهمة إهدار المال العام ومحو تراث وتاريخ المحافظة.

وقال مقدم البلاغ المحامي أحمد صبري أبو علم، إنه في غضون عام 2011 أُغلق مطار النزهة الدولي وبدأت إعادة رصف الممرات نهاية عام 2012؛ لإطالة الممر الرئيسي بمقدار 750 مترا داخل بحيرة مريوط، لاستقبال الطائرات الكبيرة، لكن لم يتم ذلك وتم الاكتفاء بإعادة رصف الممرات ومعالجة المياه الجوفية.

وأضاف "أبو علم" -في البلاغ رقم 3022 لسنة 2017- أنه بعد معاينة رئيس الوزراء المهندس السابق إبراهيم محلب للمطار، تقرر إعادة تطويره ببناء صالات جديدة وصالة للخطوط الداخلية والسفر ورفع معدلاته من 350 ألف راكب إلى مليوني راكب، كما تم رصف جميع الطرق بالمطار وبناء مسجد وصالة كبيرة لكبار الزوار ومبنى إداري، وأعمدة إنارة ونظام طاقة شمسية وزراعة المطار بالنجيلة وفرش الصالات وتركيب أجهزة الأشعة لفحص الحقائب، إضافة إلى تطوير المبنى الإداري والمكاتب الفنية والملاحة، وتزويد المطار بكاميرات مراقبة حديثة.

ووصف مقدم البلاغ مطار النزهة الدولي أنه من أعرق المطارات، حيث بُني عام 1947 وله أهمية تاريخية، وقد تمت مراعاة ذلك عند تطويره بعدم المساس بهذا التراث المعماري، والحفاظ عليه.

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وأشار البلاغ إلى أن فكرة التمهيد لهدم المطار، بدأت بعد الإعلان عن موعد إعادة افتتاحه وتشغيله الذي كان مقررا في أبريل الجاري، ثم ترددت أنباء تفيد بإحالة ملف المطار لجهات سيادية لتقرير مصيره؛ لوجود عوائق حول المطار تمنع الأمن والسلامة الجوية، وذلك بسبب انتشار المباني العشوائية.

وأكد المحامي أن الجهات التي ستقرر مصير المطار لديها الرغبة في تشغيله، إلا أنها فشلت أمام رغبة بعض رجال الأعمال في شراء أرض المطار بهدف إنشاء مدينة ترفيهية ومولات تجارية -حسب البلاغ- واصفا تلك المحاولات بجريمة يعاقب عليها القانون.

وطالب مقدم البلاغ، بسماع شهادة اللواء مجدي سلامة مدير مطار النزهة السابق، والمدير المالي للمطار اللواء نصر ياقوت.