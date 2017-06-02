ماهر متري.. رسام قبطي يزين المساجد بآيات قرآنية وأحاديث نبوية

التحرير

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آيات قرآنية وأحاديث نبوية تزين جدران المساجد والمعاهد الأزهرية بقرية طنط الجزيرة بمركز طوخ بمحافظة القليوبية، كُتبت بمهارة وإتقان، رغم أنها تستغرق أياما متواصلة من العمل الشاق، اتخذها رسام قبطي هواية له بالمجان، مؤكدا وحدة جناحي الأمة.

طوال 15 عاما، حاول ماهر سعد متري إشباع هوايته في الرسم، فراح يستغل الإجازات وأوقات الفراغ عقب انتهاء عدد ساعات عمله الرسمية كموجه قرائية بإدارة طوخ التعليمية، في تزيين المساجد دون الحصول على مقابل مادي.

"تزيين المساجد يحتاج إلى أسابيع متواصلة من العمل"، يقول "متري"، إنه يشعر بالسعادة في أثناء قيامه بتلك الأعمال التي تتطلب إتقانا كبيرا، مؤكدا: "الكل نسيج واحد والود والمحبة تسود بيننا".

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ويضيف الرسام القبطي، في حديثه لـ"التحرير" أن عمله في تزيين المساجد جعله يعرف العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.

ويوضح محمد حسني الديب، أحد أصدقاء ماهر المقربين، أن "ماهر" شارك في تجميل معظم مساجد القرية والمعاهد الأزهرية ومدارس الشهداء والأضرحة الخاصة بأولياء الله الصالحين، إضافة إلى المقابر التي تجدد سنويا، لافتا بأنه يحظى بحب واحترام الجميع.