محافظ الإسكندرية يكشف آخر تطورات العقار المائل بالأزاريطة

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قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إن أعمال هدم العقار المائل بشارع شامبليون في منطقة الأزاريطة تتم بحرص شديد من أعلى لأسفل.

وأضاف "سلطان"، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عقده بحي وسط بحضور التنفيذيين، أن هناك احتمالية لانهيار العقار بالكامل، خاصة حال هدم 4 أدوار باعتبارها محور ارتكازه بصورة كبيرة، لافتا بأنه تم إخلاء العقارات المجاورة من السكان؛ حفاظا على حياتهم.

وأكد محافظ الإسكندرية انتظام أعمال الهدم على مدى 24 ساعة، مشددا على عودة جميع السكان إلى منازلهم عقب الانتهاء من عملية هدم العقار المائل بـ72 ساعة، مشيرا إلى أنه تم تسكين المتضررين بمنطقتي العامرية وطوسون، وسط متابعة من وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف، الذي اعتذر عن حضور المؤتمر.

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وأرجع المحافظ سبب انهيار العقار إلى عدم تحمل الأساسات الارتفاع الزائد على مساحة صغيرة، مضيفا أن هناك تسريب مياه نتج عنه اهتزاز الأساسات وميل العقار خاصة بعد انهيار عقار مجاور له.

وأوضح محمد سلطان، أنه تم إنقاذ 21 أسرة ونقلهم إلى مساكن بديلة، مشيرا إلى أنه تم تحويل الواقعة إلى النيابة العامة، واستدعاء صاحب العقار والمهندسين والعاملين في الحي.