في اشتباك 3 عائلات.. اقتحام مسجد وإصابة مصلين وإشعال النيران في مركب بكفرالشيخ - (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار

تدخلت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، خلال ساعات قليلة ماضية، لوقف الاشتباكات بين أفراد 3 أسر، بعزبتى العناترة بقرية أبو خشبة، وعرب الجزيرة الخضراء بالجزيرة الخضراء، التابعون لمركز مطوبس.

وكانت مشادات نشبت بين العائلات الثلاث أدت إلى اشتباكات نتج عنها إصابات بين عدد من أفراد هذه الأسر.

تعود تفاصيل الواقعة، وبحسب شهود عيان من الأهالي ومصادر أمنية، أنه عندما نشب خلافًا بين أحد أفراد عائلة أبو عقادة بعرب الجزيرة الخضراء "طرف أول"، وأفراد من عائلتى مرعى، وهيكل "طرف ثان"، بسبب شراء الثانى لقطعتى أرض مبانى، من الأول، واخلتفا إلى حد التشابك لرفض الثانى طلب الأول، ترك مترين من قطعة الأرض.

وأفادت مصادر أمنية أن الخلافات بين الطرفين، شهدت توجه مجموعة من إحدى العائلات لملاحقة آخرين من العائلتين داخل مسجد وهم يحملون أسلحة بيضاء، واقتحموه المسجد، أثناء إقامة صلاة التراويح، وتعدوا على أفراد من الأسرتين الأخرتين.

وقال أهالي:" تعدى أفراد عائلة، على أحد شباب عائلة اخرى وأشعلوا النيران فى دراجته البخارية، بالقرب من مزارع الأسماك ببركة غليون".

وأضاف مواطنون:"تجمع أهالى من قرية أبو خشبة، وتوجهوا لمعقل عائلة أخرى بمنطقة عرب الجزيرة الخضراء، وتبين اختفاء أفراد الأسرة الثانية، ثم تجمع المقتحمين بالمنطقة الساحلية بالقرية، وأضرموا النيران فى قارب صيد يتبع العائلة الفارة".

وألقت قوات الأمن القبض على 6 أشخاص، من العائلات الثلاث لوقف الاشتباكات و لرأب الصدع بين هؤلاء العائلات، وحقنًا للدماء، من ثم سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم، تمهيدًا لعقد جلسة عرفية للتصالح.