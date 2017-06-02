توريد 496 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية
توريد 496 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية
02:19 م الجمعة 02 يونيو 2017
الشرقية – فاطمة الديب:
أعلن اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، عن أن كمية الأقماح المحلية الموردة للموسم الحالي، بلغت 496 ألف و836 طن و621 كيلو قمح، حتى الآن، لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.
وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، إلى أنه تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم الزراعي الحالي لتوريد القمح المحلي بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق المحافظة تبلغ 381 ألف و492 فدانًا بانتاجية تقترب من المليون طن.
وأردف، أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 37 صومعة وشونة، بسعة تخزينية 441 ألف و109 طنًا، فيما يبلغ عدد الصوامع والشون المطورة الخاصة نحو 17 صومعة و شونة، بسعة تخزينية 171 ألف و199 طنًا؛ بإجمالي 54 صومعة وشونة بطاقة استيعابية 612 ألف و 308 طنًا، مشددًا على أنه تم تحديد 5 نقاط للتجميع بمراكز "الحسينية، والصالحية، وديرب نجم، وأبو كبير، وههيا"؛ للتيسير على المزارعين ولتقليل الفاقد.
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