«بغير من هيفاء» و«اتخانت 3 مرات».. أجرأ تصريحات رانيا يوسف في «شيخ الحارة»

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يُعرف عن الفنانة رانيا يوسف دائمًا صراحتها وجرأتها في الحوارات التليفزيونية، أخرها عندما حلّت ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" للإعلامية بسمة وهبة، عبر فضائية "القاهرة والناس"، حيث كشفت خلال الحلقة عن العديد من الأسرار والمفاجآت التي تخص حياتها الشخصية والفنية، ويرصد موقع "التحرير- لايف" أبرز تصريحاتها كما يلي:

1- «اتخانت 3 مرات»

قالت رانيا أن تجارب الزواج التي مرت بها من قبل كانت سيئة جدًا، وأنها تعلمت منها الكثير، وأضافت أنها تعرّضت للخيانة 3 مرات: "اتخانت مرتين في الخطوبة ومرة بعد الزواج"، لافتة إلى أنها كانت ترفض دائمًاً أن تصدق ذلك حتى رأت بعينها.

2- «شربت سجاير من 3 إعدادي»

صرّحت رانيا أنها دخنت السجائر مرة واحدة فقط في طفولتها، وتابعت قائلة: "أول سيجارة ليا خطفتها من علبة والدي، وشربتها في البلكونة، بس ماحبيتهاش"، مشيرة إلى أن عمر المراهقة هو السن الطبيعي للتفكير بطريقة طائشة.

3- سبب خلافها مع وائل الإبراشي

أوضحت رانيا أن سبب خلافها مع الإعلامي وائل الإبراشي يعود إلى إذاعته خبر القبض عليها لضبط المخدرات في سيارتها، وأضافت: "كان قاصد يشوه سمعتي، وعرفت إنه قال الخبر قبل ما البوليس يفتش عربيتي".

وأشارت رانيا إلى علمها بعد ذلك أن مصدر الخبر كان من معدة بالبرنامج الذي يقدمه الإبراشي "العاشرة مساءًا"، لافتة إلى أنها حصلت على أموال من شخص رفضت ذكر اسمه حتى يشوه سمعتها، وطالبت وائل أن يتأكد من مصادره في كل خبر.

4- «بغير من هيفاء وهبي»

عبّرت رانيا عن غيرتها من الفنانة هيفاء وهبي قائلة: "أتمنى أكون زي هيفاء، ويا ريت كل ستات مصر يبقى عندهم أنوثة، ولما بقول على نفسي أنثى بحاول أدلع نفسي".

5- أرفض العمل مع نادية الجندي

أكدت رانيا أنها ترفض العمل مع الفنانة نادية الجندي، التي تعد الزوجة السابقة لطليقها المنتج محمد مختار، وأضافت: "لو اتعرض عليا دور معاها هرفضه، لأنه مش هيضيفلي حاجة، خصوصًا أنه هيكون جاي عن طريقها".

وعندما سُألت عن إمكانية ذهاب نجلاتها إلى الجندي وحبهم لها، قالت رانيا أن الأمر يعود إليهن، وأشارت إلى أنهن لم يذهبن إلى نادية غير مرة واحدة، لكن ليس هناك مبرر ليكرهونها، لأنها تعاملهن بشكل جيد.

6- سر خلافها مع غادة عبد الرازق

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كشفت رانيا يوسف أن الخلاف الذي وقع بينها وبين الفنانة غادة عبد الرازق، كان وراءه مخرج فيلمهما "ركلام" علي رجب، حيث نشب بينهما مشاكل عديدة بسبب هذا العمل.

وذكرت رانيا أنها لا تشعر بالغيرة من غادة قائلة: "أنا مش بغير منها لأني اشتغلت مع فنانات مثل منة شلبي، وسمية الخشاب، ومنى ذكي، ولو جه وشي في وشها هسلم عليها عادي"، وبالرغم من ذلك، أعربت أنها معجبة بتمثيلها، وفساتينها، وإطلالاتها المختلفة.

7- ترفض الظهور بـ«المايوه»

قالت رانيا أنه إذا عُرض عليها دور يشترط ظهورها شبه عارية أو بـ"المايوه"، فسوف ترفضه على الفور، احترامًا لتقاليد المجتمع المصري.

وأكدت رانيا أن هذا الموقف ليس قناعة منها، لأن الأمر يعود إلى المحتمع الذي تعيش فيه، مشيرة في نفس الوقت إلى أنها عندما تكون في مجتمع آخر ترتدي "المايوه" بحرية.

8- رأيها في تصنيفها كـ«نجمة إغراء»

رفضت رانيا تصنيف البعض لها بأنها "نجمة إغراء"، مشيرة إلى أنها تملك إغراءًا طبيعيًا، لكنها أعربت أنها لا تشعر بالضيق من هذا التصنيف.

9- أتمنى إلغاء هذه الوزارة

تمنت رانيا إلغاء وزارة التربية والتعليم، أو الإشراف عليها بنفسها: "أتمنى تولي الوزارة، وأول قرار هخده هو إلغاء التعليم في المدارس وأسيب الطلبة يلعبوا".

وعبّرت رانيا عن حبها للأطفال، حيث قالت: "من وجهة نظري البسيطة أن اللعب من وسائل الكشف عن مهارات الأطفال، وأنا بحب اللعب مع الأطفال".

10- «المصريين صعبانين عليا»

استطردت رانيا قائلة: "المصريين عندهم هموم كتير وصعبانين عليا جدًا، ولو الأمر بإيدي أوزع عليهم حبوب السعادة".

11- ندمت على هذا العمل

أعربت رانيا عن ندمها بشأن التمثيل في فيلم "واحد صحيح"، نظرًا لأن زوجها رجل الأعمال طارق عزب يعبر لها عن انزعاجه في كل مرة يرى هذا الفيلم.

12- أجريت عمليتي تجميل

أوضحت رانيا حقيقة إجرائها الكثير من عمليات التجميل في جسدها، حيث نفت ذلك قائلة أنها خضعت لعمليتين فقط، الأولى في أنفها، والأخرى كانت شفط دهون.