رونالدو: أتخيل نفسي أبكي بعد مواجهة يوفنتوس

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صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، أن فريقه هو الأفضل في العالم، وأنه سوف يثبت ذلك بقوة، في المباراة التي ستجمع الملكي أمام يوفنتوس الإيطالي، غدًا السبت، بمدينة كارديف، على ملعب «ميلينيوم ستاديم»، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو في تصريحات تليفزيونية لقناة «FOX SPORT»: "ريال مدريد هو الفريق الأفضل، وسوف نُثبت ذلك يوم السبت، وكثرة النهائيات لا تُعطيني أفضلية وفي هذه المباريات أي شيء قد يحدث".

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وأضاف الدولي البرتغالي صاحب الـ32 عامًا: "المبارة سوف تحددها تفاصيل صغيرة، آمل أن تكون ليلة سحرية لريال مدريد وسيئة ليوفنتوس".

وتابع صاروخ مديرا قائلا: "سأوافق على تقديم مباراة سيئة مُقابل أن يفوز ريال مدريد، بالطبع أريد اللعب بشكلٍ جيد والتسجيل لكن المهم هو الفوز فقط، أتخيل نفسي أرفع الكأس يوم السبت، طاقتي إيجابية، أتصور نفسي أبكي فرحًا بعد المباراة".