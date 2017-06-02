بالأرقام.. صاروخ ماديرا «كعب عالي» على بوفون

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يحتضن ملعب «ميلينيوم» في العاصمة الويلزية كارديف، نهائي دوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، في مواجهة ينتظرها الملايين من عشاق الساحرة المستديرة، غدًا السبت، بقيادة الحكم الدولي الألماني فيليكس بريش.

ويتمتع البيانكونيري بتاريخ سيئ مع نهائي دوري الأبطال، حيث خاض العملاق الإيطالي 8 نهائيات في دوري الأبطال خسر 6 نهائيات وفاز في مناسبتين فقط، من جانبه خاض الملكي ريال مدريد 14 نهائيا فاز بـ11 لقبا، في المقابل خسر ثلاث نهائيات (موسم 1961-1962 أمام بنفيكا البرتغالي "5-3"، وموسم 1963-1964 أمام إنتر ميلان الإيطالي "3-1"، وموسم 1980-1981 أمام ليفربول "1-0").

وستكون مواجهة السبت معركة بين الناديين بشكل عام، وبين العملاق الإيطالي جانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس، والدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد، بشكل خاص، حيث تشير الأرقام إلى أن الثنائي تواجها في 4 مناسبات في دوري أبطال أوروبا، أحرز خلالها صاروخ ماديرا 5 أهداف في شباك بوفون من 13 تسديدة، بمعدل بلغ 38.5%، كما أن تلك الأهداف الـ5 جاءت من 6 تسديدات فقط بين القائمين والعارضة، وهذا يعني أن بوفون أنقذ تسديدة واحدة فقط.

أرقام جيانلويجي بوفون في دوري أبطال أوروبا

- لعب 107 مباريات.

- عدد دقائق اللعب 9750 دقيقة.

- استقبل 97 هدفًا.

- معدل استقباله للأهداف 0.91.

- كلين شيت "شباك نظيفة" 47 مباراة.

- معدل الكلين شيت 44.

- عدد مباريات الفوز 50.

- معدل الفوز 47%.

ويعد بوفون ثالث أكثر الحراس في تاريخ دوري أبطال أوروبا محافظة على شباكه نظيفة «كلين شيت»، إلى جانب التشيكي بيتر تشيك، حارس أرسنال الحالي وتشيلسي السابق، بينما يعد الإسباني إيكر كاسياس الأكثر محافظة على شباكه في (54) مباراة، ثم الهولندي إيدوين فان دير سار الثاني (50).

كما أن الحارس الدولي الإيطالي صاحب الـ39 عامًا، هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا حافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات من مجموع 11 لقاء، وهذا أفضل رقم لبوفون في تاريخه بالبطولة العريقة في موسم واحد، بعد خروجه في 7 مباريات بشباك نظيفة في موسم 2004-2005.

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أرقام كريستيانو رونالدو في دوري أبطال أوروبا

- لعب 139 مباراة.

- عدد دقائق اللعب 12039 دقيقة.

- الأهداف 103.

- معدل التسجيل في اللقاءات 0.74.

- معدل التسجيل بالدقائق 117.

- مجموع تسديداته 801.

- معدل التسديد في المباراة الواحدة 5.8.

- التسديدات على المرمى 322.

- التسديدات على المرمى في المباراة الواحدة 2.3.

- صناعة الأهداف 33.

يعد صاروخ مديرا هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بـ103 أهداف في 139 مباراة، بفارق 9 أهداف عن ليونيل ميسي، وعلى الرغم من البداية الصعبة لرونالدو هذا الموسم فإنه سجل 10 أهداف في 12 لقاء، حيث إنه سجل هدفين فقط في أول 8 مباريات، ثم انفجر في الدور ربع النهائي أمام بايرن ميونخ وسجل 5 أهداف، ثم سجل هاتريك في شباك «الروخي بلانكوس» أتليتيكو مدريد في نصف النهائي.

ويتطلع الدولي البرتغالي صاحب الـ32 عامًا، إلى التسجيل في المباراة النهائية أمام يوفنتوس، حيث إنه من بين 10 لاعبين فقط سجلوا مرتين في نهائي دوري أبطال أوروبا.