بالصور.. "تعليم الأقصر" تبحث الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة

الأقصر - محمد محروس :

بحث طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة مع رؤساء اللجان ومراكز توزيع الاسئلة ومشرفى الاستراحات والمخازن وغرفة العمليات والأمن واللجنة الثلاثية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن المديرية جهزت 19 استراحة لاستقبال المراقبين موضحًا أن الاستراحات منها 13 للمراقبين الرجال، و 6 استراحات للسيدات.

وأوضح في تصريحات صحفية، أن اللجان الـ 18 على مستوى المحافظة تم تقسيمها على حسب كثافة الطلاب، حيث انه تم تخصيص 7 لجان لمركز اسنا، و 3 لجان لمدينة الأقصر، و 3 لأرمنت، و2 للطود، و 2 للقرنة، و 2 للبياضية.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة لمعاونة الطلبة والطالبات على حسن أداء الامتحانات في ظروف مناسبة وضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي وتوفير المياه، ووضع خطة لانتشار سيارات الإسعاف بين اللجان، والتواصل المستمر بين غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم مع غرفة عمليات المحافظة للإبلاغ عن أي طوارئ لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات فورية.

ووجه المحافظ المسئولين بتجهيز استراحات وأماكن سكن المراقبين الوافدين للمحافظة من خلال تجهيز الاستراحات بشكل لائق، مع توفير كافة سبل الإعاشة لهم، وتوفير كافة الامكانات التي تعمل على راحة المعلمين أثناء الامتحانات.