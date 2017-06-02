حضر المصلون وغاب خطيب ظهر الجمعة في أحد أكبر مساجد الأقصر
حضر المصلون وغاب خطيب ظهر الجمعة في أحد أكبر مساجد الأقصر
01:45 م الجمعة 02 يونيو 2017
مسجد
الأقصر - محمد محروس :
فوجئ المصلون بمسجد صلاح الدين، اليوم، "أحد أكبر مساجد مدينة الأقصر" بغياب خطيب ظهر الجمعة.
بمدينة الأقصر وقام أحد المصلين بانقاذ الموقف والصعود الي المنير .
وقال محمود إبراهيم أحد المصلين بعد فراغ المؤذن من رفع الآذان الأول انتظر الجميع ظهور الإمام لأداء خطبة الجمعة إلا أنه لم يتم حتى بدأ القلق على وجوههم وظل بعضهم يبحثون عن إمام بديل وعندما طال الانتظار تطوع أحد المصلين من أعضاء جمعية صلاح الدين المشرفة على المسجد بالصعود إلى المنبر وأداء الخطبة.
أضاف تبين أن هناك اتفاقا بين الأزهر والأوقاف بالاقصر يقضى بإرسال الجهة الأولى لأحد الأئمة في يوم الجمعة الأول من كل شهر لأداء الخطبة على أن يتواجد المعين من أو من ينوب عنه داخل المسجد إلا أن الازهر لم يرسل الإمام فى نفس الوقت الذى تغيب فيه خطيب الأوقاف اعتمادا على خطيب الأزهر ما تسبب فى تأخر الخطبة.
وأشار إبراهيم الي أن هذا الموقف تتكرر كثيرا وغالبا ما ينقذ أحد المصلين الأمر.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
محافظ الأقصر يعتمد 20 مليون جنيه لرصف طرق المدينة
-
"أمن الوادي الجديد" تتسلم الدفعة الأولى من مستحقات "حج القرعة"
-
غدًا.. "مهرجان الطبول" ينتقل للأقصر بعد انتهاء فعالياته بالقاهرة
-
بالصور- استكمال مشروعات المرافق بالأقصر.. والمحافظ يوجه بسرعة رصف
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
الإعدام شنقًا لمغتصب "طفلة البامبرز" بالدقهليةأخبار
-
ماذا يعني انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ؟أخبار
-
أمن القليوبية يعثر على ربة منزل طوخ المختطفةأخبار
-
كيف واجهت علا الفارس "سحلية" رامز تحت الأرض - فيديوفنون
-
غرق علا الفارس في الرمال يصيب فريق رامز بالرعب - فيديوفنون
-
شيخ الأزهر يستجيب لطلب الأعلى للإعلام بوقف إعلان "نقص المياه بالصعيد"أخبار