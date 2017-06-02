حضر المصلون وغاب خطيب ظهر الجمعة في أحد أكبر مساجد الأقصر

الأقصر - محمد محروس :

فوجئ المصلون بمسجد صلاح الدين، اليوم، "أحد أكبر مساجد مدينة الأقصر" بغياب خطيب ظهر الجمعة.

بمدينة الأقصر وقام أحد المصلين بانقاذ الموقف والصعود الي المنير .

وقال محمود إبراهيم أحد المصلين بعد فراغ المؤذن من رفع الآذان الأول انتظر الجميع ظهور الإمام لأداء خطبة الجمعة إلا أنه لم يتم حتى بدأ القلق على وجوههم وظل بعضهم يبحثون عن إمام بديل وعندما طال الانتظار تطوع أحد المصلين من أعضاء جمعية صلاح الدين المشرفة على المسجد بالصعود إلى المنبر وأداء الخطبة.

أضاف تبين أن هناك اتفاقا بين الأزهر والأوقاف بالاقصر يقضى بإرسال الجهة الأولى لأحد الأئمة في يوم الجمعة الأول من كل شهر لأداء الخطبة على أن يتواجد المعين من أو من ينوب عنه داخل المسجد إلا أن الازهر لم يرسل الإمام فى نفس الوقت الذى تغيب فيه خطيب الأوقاف اعتمادا على خطيب الأزهر ما تسبب فى تأخر الخطبة.

وأشار إبراهيم الي أن هذا الموقف تتكرر كثيرا وغالبا ما ينقذ أحد المصلين الأمر.