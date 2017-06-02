«مميش» يبدء حل مشاكل المنطقة الاقتصادية مع المستثمرين

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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية، بدء حل المشكلات بين المنطقة الاقتصادية وشركة التنمية الرئيسية والشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، والتى كانت عالقة على مدار 5 سنوات ماضية.

وأوضح مميش اليوم، أنه تم إجراء مفاوضات جديدة فى نوفمبر 2016 حول اتفاق الإطار المبدئى بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف المعنية، بعد نزاع ظل لسنوات، ومن ثم إجراء تسوية وتخصيص مساحة أراضى تبلغ 1,25 مليون متر مربع للشركة المصرية الصينية بحق الانتفاع، واستكمال استثمارات الشركة ومن ثم تنفيذ مشروعاتها .

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة، على إنهاء المشكلات العالقة بين المنطقة الاقتصادية والشركة المصرية الصينية، والتى استمرت على مدار الخمس سنوات الماضية، وكذلك الموافقة على تسوية النزاع القائم بين المنطقة الاقتصادية وشركة السخنة لتكرير البترول لصالح الدولة.

وأضاف مميش، أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه على تسوية النزاع القائم بين المنطقة وشركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات (سونكر) لصالح الدولة، بعد عرض الأمور العالقة بين الطرفين على لجنة فض المنازعات، والتى انتهت إلى الموافقة على تخصيص أرض بمساحة 2,2 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع واستكمال رئيس المنطقة الاقتصادية لإجراءات العقد بين الطرفين .

وقال مميش، أن التسوية مع شركة سونكر والتى حظيت باهتمام رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والبترول، أدخلت 10 مليارات جنيه استثمارات أجنبية مباشرة لـ"اقتصادية قناة السويس"، حيث تم حل المشكلات العالقة معها، تنفيذاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الإسراع فى حل كافة المشاكل التى تواجه المستثمرين، خاصة فى محور تنمية قناة السويس، لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

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وأوضح الفريق مميش، أنه تم تفعيل اتفاق لتمويل مشروع محطة سونكر للصب السائل بميناء السخنة، باستثمار أجنبى مباشر يبلغ 500 مليون دولار، بما يعادل 10 مليارات جنيه، لافتاً إلى أنه بانتهاء جميع مراحل محطة الصب السائل ستتحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمى لتموين السفن ولتداول المواد البترولية فى منطقة الشرق الأوسط وشرق إفريقيا .

وأضاف أن بهذه التسوية سيتم إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كم لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسولار بمحطة الصب السائل بخطوط الشبكة القومية لأنابيب المنتجات البترولية، بما يمثل إضافة كبيرة للشبكة القومية تؤدى إلى سهولة وسرعة توزيع المنتجات البترولية على مستوى أنحاء الجمهورية وتغطية احتياجاتها .

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمناقشات مجلس الإدارة بشأن شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع والتى انتهت إلى موافقته على توفيق أوضاع الشركة وتجديد الترخيص لها لمدة 5 سنوات اعتباراً من أول يوليو 2016 الماضى، لافتاً إلى أن الشركة تعد من الشركات الوطنية العاملة فى المجال منذ الثمانينيات وبما لديها من خبرة وقدرات تؤهلها للعمل والاستمرار والمنافسة بالمجال .

وقال الفريق مميش، أن مجلس الإدارة وافق على تجديد واعتماد تراخيص أعمال المزاولة من شحن وتفريغ وتجديد الساحات والمبانى للشركة وذلك لتداول الحاويات والبضائع العامة والصب الجاف بميناء غرب بورسعيد .