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نائب: لا تعنيني أرقام الموازنة.. الأهم "الشعب اللي عايز يعيش»

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نائب: لا تعنيني أرقام الموازنة.. الأهم "الشعب اللي عايز يعيش» نائب: لا تعنيني أرقام الموازنة.. الأهم "الشعب اللي عايز يعيش»

التحرير

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قال النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، تعليقاً علي الحساب الختامي للموازنة، «إنا كنائب عن الشعب ميهمنيش أرقام، ولا يهمني أن هناك فجوة بين الإرادات والمصروفات تعدت 500 مليار جنيه، وما يهمني الشعب اللي عايز يعيش».

وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للمجلس أمس الخميس، أن هناك أماكن كثيرة للإستثمارات، إلا أن الدولة غافلة عنها، مثل بحيرة ناصر، مضيفاً أن هناك كثير من الاستثمارات؛ مثل السياحة الدينية، والسياحة الإسلامية، وسياحة الشواطئ، إلا أنها مهمله تمامًا، رغم إنها من الممكن أن تدر دخلاً أكثر من الضرائب نفسها.

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وأوضح أن مدينة زفتى بالغربية بها  كبر مركز لإنتاج الكتان الذي يصدر كماده خام، ثم يستورد بمبالغ كبيرة، مطالباً بإنشاء مصنع لصناعته؛ للمساعدة في القضاء على البطالة.

وأضاف: «هناك الكثير من مصانع النسيج التي تخسر، ويجب إعادة الاستثمار فيها، وكل ذلك موجود في بلدنا، ويمكن يخفف عن المواطن البسيط».

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التحرير

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