وزير السياحة يصدر قرارًا بتأجيل انتخابات الغرف السياحية

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أصدر يحيى راشد وزير السياحة، قرارًا بتأجيل انتخابات الغرف السياحية التى كان من المقرر عقدها يوم 20 يونيو الجارى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.

وقال المستشار أحمد المهدى، المستشار القانونى لوزارة السياحة، فى تصريحات صحفية له، اليوم الجمعة، إن ذلك جاء بعد المذكرة التى تقدم بها رئيس اتحاد الغرف السياحية، التى طلب من خلالها تأجيل الانتخابات بسبب صعوبة انتقال وإقامة أعضاء الجمعية العمومية والمرشحين القادمين من المحافظات المختلفة بالقاهرة فى هذا التوقيت.

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وأضاف أن وزارة السياحة تقوم حاليا بمخاطبة مجلس الدولة لاستطلاع الرأى القانونى فى كيفية استكمال أعضاء مجلس إدارة الغرف التى لم يتقدم إليها العدد المطلوب من المرشحين حتى إغلاق باب الترشح أمس.