بالصور.. مدير أمن المنيا يعرض خطة من 5 نقاط لتأمين الأديرة

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المنيا ــ ريمون الراوي:

قدم اللواء ممدوح عبد المنصف حبيب، مدير أمن المنيا الجديد مقترحا لتأمين الأديرة القبطية وزوارها بنطاق المحافظة.

وطالب ممدوح الأديرة و المزارات القبطية بالتعاون في تنفيذ توصياته مع الأجهزة الأمنية للوصول لأعلي درجة التأمين.

والتقي مدير أمن المنيا مع عدد من رهبان دير الأنبا صموئيل المعترف، ومسئولين بالكنائس القريبة من الدير، عارضا عليهم خلاصة دراسته للحادث الإرهابي، الذي استهدف زوار دير "الأنبا صموئيل المعترف"، صباح يوم الجمعة الماضي.

وتلخصت دراسة مدير الأمن في خمسة نقاط جوهريا، أولا: الالتحام بين القوات المكلفة بالتأمين وواجهة الأديرة، بحيث لا تفصل بينهما مسافة بينية، ربما يستغلها مغرض للتسلل للمزارات القبطية، دون المرور بإجراءات التفتيش.

ثانيا وجوب التعاون مع سلطات الأمن من قبل الرهبان والكهنة المسئولين عن الكنائس والأديرة و المزارات القبطية، بالإخطار المسبق بالرحلات والزيارات لتأمين الوفود ومرافقيهم أثناء الدخول للأديرة، وكذلك تأمينهم في الانتهاء من الزيارة وتأمين عودتهم لمناطق العمران.

ثالثا: اقترح مدير الأمن في دراسته وضع ما يعرف بنقطة فرز "أي نقطة تفتيش أمنية"، أمام بوابات الأديرة الرئيسية، لفحص المترددين مع التأكيد على ضرورة وجود مندوب عن تلك الأديرة، وتولي الأديرة والكنائس توفر عنصر نسائي لتفتيش حقائب السيدات وتولي فحصهن صمن إجراءات التأمين.

رابعا: أوصت دراسة مدير الأمن بحتمية وضع بوابات إلكترونية، أمام أبواب الأديرة والمزارات القبطية، ليمر منها الزوار للكشف عن الكتل المعدنية، والحيلولة دون تسريب أسلحة أو متفجرات.

خامسا: تشييد أبراج و"دشم" مراقبة، يرتقيها أفراد شرطة مسلحين ومدربين، لسرعة التدخل الحاسم في حالة أية طوارئ، للوصول إلى أداء أمنى متميز.

كان نحو 10 مسلحين نصبوا كمينا لحافلة وسيارتي نقل كانت تنقل زوارا لدير الأمن "صموئيل المعترف" بصحراء المنيا، الجمعة الماضية، واستهدفوا الزوار بنيران أسلحتهم ما أسفر عن استشهاد 28 وإصابة 25 مواطنًا من الاقباط.