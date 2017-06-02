غدًا.. نظر دعوى تطالب محافظ الإسكندرية بفسخ تعاقد كازينو الشاطبي

الإسكندرية – محمد عامر:

تنظر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، غدًا السبت، الدعوى رقم13539 لسنة 71 ق والتي تطالب بفسخ التعاقد المبرم بين محافظة الإسكندرية ومستأجر كازينو الشاطبي، والمقرر انتهاء العقد بينهما فى 15 سبتمبر 2026.

واتهم طارق محمود، المحامى، مقدم الدعوى،"مصطفى.أ.ح" بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ وردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبى وتحويل الشاطىء بطول 200 متر لجراج للسيارات.

وأشار إلى أن التعديلات التى أجراها المستأجر فى إقامة طبقة خرسانية فى مياه البحر سيؤدى الى تصريف مياه الصرف فى البحر دون معاجلة وهو الأمر الذى يمثل جريمة بيئية طبقا للقانون رقم 12 لسنه 1984.

وأوضح "محمود" بأن محافظ الإسكندرية والسكرتير لمحافظة الإسكندرية لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المستأجر، مطالبا فى دعواه المحافظ بفسخ التعاقد حماية لحق المواطنين فى رؤية البحر.