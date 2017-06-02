محافظ الجيزة: وضع لافتات تحذيرية على أراضي الدولة المستردة

الجيزة - (أ ش أ):

كلف محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بوضع لافتات إرشادية على أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها خلال حملات إزالة التعديات وذلك لمنع التعدي عليها مرة أخرى.

وشدد المحافظ -في تصريحات اليوم الجمعة- على أن يوضح على كل لافتة بأن الأرض ملك للدولة ويحذر التعدي عليها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال وأنه حال مخالفة ذلك سيتم إخطار النيابة العامة ضد المخالف بتهمة سلب واغتصاب أراضي الدولة بدون سند قانوني.

وقال المحافظ ، إنه سيتم إخطار المنتفعين والذين لم يتم إزالة تعدياتهم بسبب وجود زراعات مثمرة أو مستقرة أو لها بنية أساسية أو مباني إيواء أو مساكن للتقنين خلال مهلة 10 أيام وفي حال عدم التقنين خلال المهلة المحددة سيتم استرجاع الأراضي بما عليها لصالح الدولة طبقا للقانون.

وأكد الدالي أنه تم تشكيل لجنة للإشراف المباشر الميداني على تنفيذ القرار تضم نائبي المحافظ للمراكز والمدن والأحياء والسكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد ومدير الإدارة العامة ﻷملاك الدولة بالمحافظة.​