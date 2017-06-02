بالشروط.. القوى العاملة تستقبل طلبات العمل بمهنة "موزع" بإحدى دول الخليج
بالشروط.. القوى العاملة تستقبل طلبات العمل بمهنة "موزع" بإحدى دول الخليج
01:19 م الجمعة 02 يونيو 2017
وزير القوى العاملة محمد سعفان
كتبت - نورا ممدوح:
تبدأ وزارة القوى العاملة اعتبارا من يوم الأحد، وحتى الثلاثاء المقبل، في قبول طلبات العمل بمهنة موزعين للعمل لدى شركة المرطبات التجارية بإحدى دول الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي 7 آلاف جنيه مصري تقريبا، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان في بيان اليوم الجمعة: "إنه يشترط في المتقدم للسفر للعمل بمهنة موزع، الحصول علي مؤهل متوسط، وخبرة من سنتين إلي ثلاث سنوات في مجال توزيع المشروبات، والسن من 25 إلي 35 سنة، ويحمل رخصة قيادة مهنية".
وأوضح أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من بعد غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، وذلك مع السيرة الذاتية، ومرفقا بها شهادة الخبرة ، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاه للشروط المذكورة.
وأشار الوزير إلى أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.
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