ضبط "بدال تمويني" لاستلائه على 1.5 طن سكر و1800 عبوة زيت بحدائق القبة

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث شرطة التموين، القبض على بدال تمويني استولى على 1,5 طن سكر و1800 عبوة زيت مخصصة للمواطنين في منطقة حدائق القبة.

وردت معلومات إلى اللواء ياسر صابر مدير شرطة التموين، مفادها قيام بدال تمويني بمزاولة النشاط المؤثم قانونًا بالاستيلاء علي أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين، بحيازة وتحزين كميات كبيرة من السلع التموينية (السكر ـ زيت الطعام) المخصص ربطًا على البطاقات التموينية بعدم صرفها للمواطنين وحجبها عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليها بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعرها بالأسواق متخذا في ذلك مخزنا غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة للاتجار بها بالسوق السوداء، محققا من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعة ومهدرًا لأموال الدعم بما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 1,5 طن سكر تمويني مدون عليها ( بلدنا) مخصص ربطا على البطاقات التموينية، و1800عبوة زيت تمويني مدون عليها (كهرمان) مخصص ربطا على البطاقات التموينية، قام المتهم بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين.