ضبط "بدال تمويني" لاستلائه على 1.5 طن سكر و1800 عبوة زيت بحدائق القبة
ضبط "بدال تمويني" لاستلائه على 1.5 طن سكر و1800 عبوة زيت بحدائق القبة
01:07 م الجمعة 02 يونيو 2017
بقالة تموينية
كتب- علاء عمران:
ألقت مباحث شرطة التموين، القبض على بدال تمويني استولى على 1,5 طن سكر و1800 عبوة زيت مخصصة للمواطنين في منطقة حدائق القبة.
وردت معلومات إلى اللواء ياسر صابر مدير شرطة التموين، مفادها قيام بدال تمويني بمزاولة النشاط المؤثم قانونًا بالاستيلاء علي أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين، بحيازة وتحزين كميات كبيرة من السلع التموينية (السكر ـ زيت الطعام) المخصص ربطًا على البطاقات التموينية بعدم صرفها للمواطنين وحجبها عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليها بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعرها بالأسواق متخذا في ذلك مخزنا غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة للاتجار بها بالسوق السوداء، محققا من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعة ومهدرًا لأموال الدعم بما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 1,5 طن سكر تمويني مدون عليها ( بلدنا) مخصص ربطا على البطاقات التموينية، و1800عبوة زيت تمويني مدون عليها (كهرمان) مخصص ربطا على البطاقات التموينية، قام المتهم بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ضبط ٤٩٥ لفة "ياميش رمضان" مجهولة المصدر بالعجوزة
-
النيابة تستمع لأقوال مأمور مركز الصف في طعن نائبه أثناء حملة ازالات
-
تأجيل محاكمة 10 متهمين بحرق حجز قسم حلوان لـ 25 سبتمبر
-
تأجيل جلسة محاكمة 32 متهمًا في "خلية ميكروباص حلوان"لـ11يوليو
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
ليلة سقوط "البيچ بوس".. الأمن طارده ٦ ساعات وضبطه بحوزته ٣٤٨ قطعة آثارأخبار
-
كيف سيزال عقار الأزاريطة المائل؟.. 22 جهة حكومية تتابع الموقف - صورأخبار
-
عبادة إذا لم يؤدها المسلم تكون سبب في غضب الله عليه.. فما هي؟إسلاميات
-
ما هي خطة إزالة عمارة الأزريطة المائلة؟ - فيديوأخبار
-
سموحة: نرفض مقايضة أشيمبونج بثلاثي الزمالك.. وهذا هو الحلرياضة
-
كيف واجهت علا الفارس "سحلية" رامز تحت الأرض - فيديوفنون