سقوط عصابة "الأختين" لسرقة ركاب المترو.. "إحداهما تصدم والأخرى تسرق"
سقوط عصابة "الأختين" لسرقة ركاب المترو.. "إحداهما تصدم والأخرى تسرق"
01:02 م الجمعة 02 يونيو 2017
سقوط عصابة الأختين لسرقة ركاب المترو
كتب – فتحي عمر:
ألقت قوات مباحث مترو الأنفاق، القبض على شقيقتين بتهمة سرقة هواتف محمولة من الركاب عن طريق قيام إحداهما بالاصطدام بقوة بضحية ثم تعتذر لها فتقوم الأخرى بمغافلتها وسرقة هاتفها المحمول من حقيبتها، واستعجلت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
وبدأت الواقعة، بضبط المتهمتين "دعاء.ع" 26 سنة، وشقيقتها "خلود" 29 سنة، متلبستين بنشل هاتف محمول من إحدى السيدات أثناء تواجدها بمحطة مترو الشهداء، وبتفتيشهما عُثر على هاتف محمول أخر.
وأمام المباحث، اعترفت المتهمتان بارتكاب الواقعة، وأن الهاتف المحمول الآخر من حصيلة سرقة إحدى السيدات، وأنهما احترفتا سرقة السيدات بأسلوب الاحتكاك والمصادمة أثناء محاولة استقلال قطار المترو.
وأثبتت صحيفة الحالة الجنائية للمتهمتين أن الأولى مطلوب ضبطها في قضيتين سرقة بالحبس لمدة سنة، والثانية مطلوب ضبطها للتنفيذ عليها في قضية مخدرات.
وأمر اللواء حسين قاسم مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.
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