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تونس: حبس أربعة مفطرين في نهار رمضان

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مصراوي Masrawy

تونس: حبس أربعة مفطرين في نهار رمضان

01:08 م الجمعة 02 يونيو 2017

تونس: حبس أربعة مفطرين في نهار رمضان

تونسيون يتبضعون في أول أيام رمضان

(بي بي سي):

قضت محكمة الناحية بولاية بنزرت التونسية تونسية بسجن أربعة رجال شهرا واحدا لإفطارهم علنا في نهار رمضان في حديقة عامة.

وقال المتحدث باسم الادعاء العام، في المحكمة، شكري لحمر،"إن الإفطار في نهار رمضان في حديقة عامة عمل مستفز".

وأضاف أن المدانين الأربعة أمامهم 10 أيام للطعن في الحكم القضائي، قبل أن ينفذ ضدهم.

وأحيل الأربعة إلى المحكمة بعد شكوى تقدم بها مواطنون يقيمون قرب الحديقة العامة.

وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوة إلى مظاهرات يوم 11 يونيو للدفاع عن حق المفطرين في نهار رمضان، واحترام الحريات الفردية.

وعلى الرغم من أن الدستور التونسي ينص على أن "الإسلام دين الدولة"، فإن القانون لا يمنع صراحة الإفطار في نهار رمضان في الأماكن العامة، وهو تناقض يثير جدلا كل عام، بحلول شهر الصيام.

وتغلق المطاعم والمقاهي أبوابها في نهار رمضان في تونس، ولكن بعضها يعمل خفية، إذ لا يُرى الناس الزبائن وهم يفطرون خلف أبواب مغلقة.

هذا المحتوى من

BBC

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