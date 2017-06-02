"عبد الغفار" يوجه بتسهيل الإجراءات على طلاب الصومال والمجر في مصر

القاهرة - (أ ش أ):

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من الدكتور حسام الملاحي مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات، بشأن الإجراءات التي اتخذتها إدارة شئون الوافدين للتيسير على الطلاب الصوماليين والمجريين الدارسين في مصر.

وأشار التقرير إلى لقاء قطاع العلاقات الثقافية والبعثات مع كلا من السيدة نصره محمد أحمد الملحق الثقافي للصومال بالقاهرة، والدكتورة مريانا فا المستشار الثقافي للمجر بالقاهرة، لبحث آليات دعم التعاون مع الصومال والمجر وخاصة في مجال التعليم العالي، وذلك بحضور الدكتورة هويدا إسماعيل رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين.

وفيما يتعلق بالجانب الصومالي، أوضح التقرير أنه تم التباحث حول إمكانية وضع الطلبة الصوماليين على منح وتوزيعهم على الجامعات المصرية، وأشار الجانب المصري إلى أن النظام الجديد لقيد الطلاب على منح يقوم على عدم التركيز على جامعة واحدة فقط، وأنه سيتم توزيعهم على ما يتراوح ما بين 5 إلى 7 جامعات نظراً للإقبال الشديد على بعض الجامعات من ناحية، وعدم توافر الطاقة الاستيعابية للأعداد المتقدمة لتلك الجامعات من ناحية أخرى، مع إعطاء السفارة حرية توزيع الطلاب على الجامعات.

كما ناقش الجانبان سبل تيسير الإجراءات على الطلاب الصوماليين وسرعة إنهاء أوراق التحاقهم بالجامعات لمساعدتهم على الانتظام في الدراسة، والتأكيد على ضرورة تواصل مندوب السفارة مع الإدارة العامة للوافدين لحل كافة المشكلات التى تواجه الطلبة الصوماليين.

وعن الجانب المجرى، أضاف التقرير أنه تم مناقشة سبل تذليل الصعوبات التى تواجه الطلاب المجريين الدارسين بالجامعات المصرية، وطالب الجانب المصري بسرعة إرسال أوراق الطلاب المجريين المقيدين على منح حتى يمكن تسجيلهم بشكل سريع لمساعدتهم على الانتظام في الدراسة.

ومن جانبه وجه الجانبان الصومالي والمجري الشكر للجانب المصري على دوره في مساعدة الطلاب الصوماليين والمجريين الدراسين بالجامعات المصرية ودعمهم، وحل المشكلات التى تواجههم.