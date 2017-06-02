الأرصاد: طقس السبت "حار".. والعظمى بالقاهرة 34

كتبت - مادي غيث:

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، عل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

بينما تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة، تنشط على الوجه البحري والقاهرة وخليج السويس، والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى- العظمى

القاهرة 21 34

الإسكندرية 22 29

مطروح 19 27

بورسعيد 21 28

دمياط 21 28

بلطيم 21 30

الإسماعيلية 18 35

السويس 18 35

العريش 18 31

نخل 12 33

طابا 16 33

الطور 23 33

مرسى علم 25 34

الغردقة 24 34

شرم الشيخ 26 35

رفح 17 30

كاترين 14 29

سيوة 20 35

المنيا 20 34

الفيوم 20 34

رأس سدر 22 33

أبوسمبل 25 37

وسط الدلتا 21 34

أسيوط 20 35

سوهاج 20 36

الأقصر 22 38

أسوان 24 39

شلاتين 23 36

حلايب 24 34

الوادى الجديد 22 36

قنا 23 37

نويبع 24 33

السلوم 18 30 ​