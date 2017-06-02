بالصور.. 66.5 مليون جنيه لتطوير قطاعات الري بقنا

كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا منفصلًا حول إنجازات قطاع الري خلال الفترة الماضية، متضمنًا مشروعات الري بالمحافظات، والتي تهدف إلى رفع كفاءة شبكة المجاري المائية، والحفاظ على المنشآت والمرافق المائية والأعمال الصناعية، وحماية شبكة الترع؛ لتمكينها من استيعاب ومرور التصرفات المائية اللازمة لري الزراعات وضمان وصول المياه إلى النهايات، وتلبية احتياجات مختلف قطاعات الدولة.

وتضمن التقرير، تنفيذ الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة قنا حزمة من المشروعات المائية خلال العام المالي الحالي 2016 /2017، شملت إنشاء كوبري واحد، وإحلال وتجديد 7 كباري، وكوبريان للمشاة، تخدم زمام 178 ألفا و360 فدانًا، بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه.

وأفاد المهندس السيد علي شلبي، رئيس قطاع الري، بأن القطاع نفذ أيضا في نطاق المحافظة أعمال تطهيرات ونزع حشائش لمجاري 451 ترعة، باستثمارات إجمالية بلغت 9 ملايين جنيه؛ لخدمة 390 ألف فــدان، فضلاً عن تنفيذ أعمــال تغطية لـ 64 تــرعة، لمسافة إجمالية بلغت 7134 مترًا، بتكلفة نحو 45 مليون جنيه، تخدم مساحة 178 فدانًا و934 فدانًا، بهدف حماية المجاري المائية من التلوث، ومشيرًا إلى تنفيذ أعمال تبطين وتكاسي، وإنشاء حوائط ساندة، وترميم جسور على امتداد 36 كم؛ لخدمة زمامات محافظة قنا، بتكلفة إجمالية 168 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور حسام الإمام المتحدث باسم الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، إلى قيام الإدارة بتنفيذ أعمال تكاسي لـ 9 ترع، بتكلفة إجمالية 7,5 مليون جنيه؛ لخدمة 178 ألفا و365 فدانًا، ولافتًا إلى قيام الإدارة بتنفيذ أعمال ترميم وصيانة مبان إدارية وسكنية بتكلفة 193 ألفا و400 جنيه، وكذلك أعمــال نقــل أتــربة وتسوية جســور على 19 ترعة، بزمام هندستي قوص وقنـا؛ لخدمة 99 ألفا و500 فدان، بتــكلفة 532 ألفا و96 جنيهًا.

