مورينيو يضع نجم ريال مدريد ضمن حساباته

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كشفت مصادر صحفية إنجليزية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يرغب بقوة في ضم الفرنسي رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد الإسباني.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الإنجليزية، أنه هناك مصادر مقربة للغاية من مورينيو أكدت أنه سيتحرك خلال الأيام القادمة لتقديم عرض إلى اللاعب ولكن بعد إنتهاء نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيجمع الفريق الملكي مع نظيره يوفنتوس الإيطالي.

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وكانت العديد من المصادر الإعلامية العالمية قد ذكرت من قبل أن المدرب البرتغالي يرغب في تدعيم الخطوط الخلفية لليونايتد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ليكون قادر على المنافسة في دوري الأبطال الموسم القادم.

جدير بالذكر أن فاران صاحب الـ24 عام، كان قد إنضم للمرينجي موسم 2011/2012 قادما من لنس الفرنسي.