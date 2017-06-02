رسميا.. تعيين «سامباولي» مديرا فنيا لمنتخب الأرجنتين

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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، تعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي، المدير الفني السابق لإشبيلية الإسباني، مدربا لمنتخب التانجو بعقد يستمر لمدة 5 أعوام، وحتى نهائيات كأس العام 2022 في قطر.

وتعتبر أولى مهام سامباولي الحالية هي قيادة المنتخب الأرجنتيني للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، علما بأن التانجو يحتلون المركز الخامس حاليا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال، وذلك قبل أربع مراحل من النهاية.

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جدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية للمدرب الأرجنتيني التي يتولى فيها تدريب منتخب لاتيني، حيث سبق له تدريب المنتخب التشيلي من قبل في الفترة من 2012 وحتى 2016.