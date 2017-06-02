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رئيس مكتب ميركل : النقاش حول حماية المناخ سيشهد رواجا

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مصراوي Masrawy

رئيس مكتب ميركل : النقاش حول حماية المناخ سيشهد رواجا

12:59 م الجمعة 02 يونيو 2017

رئيس مكتب ميركل : النقاش حول حماية المناخ سيشهد رواجا

برلين - (د ب أ):

يعول رئيس مكتب المستشارية في برلين بيتر ألتماير على رد فعل دولي واسع في مواجهة قرار الولايات المتحدة الخروج من اتفاقية باريس الدولية لحماية المناخ.

وقال ألتماير، المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الجمعة في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية: " الأمريكية اتخذت قرارها، وهذا أمر محزن ومخيب للآمال، لكني على قناعة بأن النقاش حول حماية المناخ سيشهد رواجا كبيرا على مستوى العالم".

وذكر ألتماير أن الشيء الجيد الذي من الممكن أن ينتج عن هذا الوضع هو إدراكنا "بأننا لدينا عالم واحد فقط".

وفي الوقت نفسه أوضح ألتماير أنه يرى أن إعادة التفاوض حول اتفاقية المناخ سيكون طريقا خاطئا، مضيفا أنه لا ينبغي أن يضع كافة المشاركين في الاتفاقية أنفسهم في حالة من الارتباك الدائم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد أعلن أمس الخميس انسحاب بلاده من اتفاقية باريس لحماية المناخ، ليخرج بالدولة ذات الاقتصاد الأكبر في العالم، من إطار جهود تشارك فيها كل دول العالم تقريبا لمكافحة الاحتباس الحراري.

وترك الرئيس الباب مفتوحا أمام التفاوض حول اتفاق أفضل بالنسبة إلى النشاط التجاري والعمال في أمريكا، وهاجم اتفاقية باريس على اعتبار أنها تحرم بلده من مميزات.

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