وفاة فتاة فلسطينية متأثرة بجراح اصيبت بها لدى طعنها جنديا اسرائيليا

تل ابيب - (د ب ا):

توفيت فتاة فلسطينية، صباح اليوم الجمعة، متأثرة بجراح اصيبت بها لدى طعنها جنديا إسرائيليا قرب مستوطنة ميفو دوتان شمال الضفة الغربية أمس الخميس، وفقا للمركز الطبي هليل يافا في الخضيرة.

كان قد تم نقل كل من الجندي، 20عاما، و الفلسطينية نوف عقاب عبد الجبار انفيعات (16 عاما) إلى مركز هليل يافا الطبي في الخضيرة في أعقاب الهجوم،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأصيب الجندي بجروح طفيفة في الجزء العلوي من جسده. وكانت المهاجمة قد اصيبت بجراح خطيرة عندما تم اطلاق النار عليها لدى محاولتها الفرار بعد طعن الجندي ، وخضعت لعملية جراحية.

يذكر أن أكثر من 270 فلسطينيا لقوا حتفهم منذ شهر أكتوبر عام 2015، برصاص قوات اسرائيلية خلال تنفيذهم عمليات طعن و دهس ضد اسرائيليين ، فيما قتل أكثر من 40 إسرائيليا .