أخبار عاجلة

8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد -
8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة -
متصل: شغال في الميديا والبنات لبسها قصير.. والداعية: اشتغل حاجة حلال -
«الهلالي» لمنتقديه: «أنا مش مفتي.. أنا ناقل معلومة» -
وزير السياحة: مصر قادرة على تجاوز كافة الصعاب والتصدى للإرهاب -
«شاومينج» تتحدى وزير التعليم وتعلن تسريب امتحان اللغة العربية -
«باولو وناصف» يغادران برج العرب بعد استبعادهم -
إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة -
سموحة: استغناء الداخلية عن «أشيمبونج» للزمالك «عك كروي» -
بالفيديو.. مرتضى لفرج عامر: «مش هقول إنت مسافر باريس في رمضان ليه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وفاة فتاة فلسطينية متأثرة بجراح اصيبت بها لدى طعنها جنديا اسرائيليا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وفاة فتاة فلسطينية متأثرة بجراح اصيبت بها لدى طعنها جنديا اسرائيليا

12:54 م الجمعة 02 يونيو 2017

وفاة فتاة فلسطينية متأثرة بجراح اصيبت بها لدى طعنها جنديا اسرائيليا

وفاة فتاة فلسطينية متأثرة بجراح اصيبت بها لدى طعنه

تل ابيب - (د ب ا):

توفيت فتاة فلسطينية، صباح اليوم الجمعة، متأثرة بجراح اصيبت بها لدى طعنها جنديا إسرائيليا قرب مستوطنة ميفو دوتان شمال الضفة الغربية أمس الخميس، وفقا للمركز الطبي هليل يافا في الخضيرة.

كان قد تم نقل كل من الجندي، 20عاما، و الفلسطينية نوف عقاب عبد الجبار انفيعات (16 عاما) إلى مركز هليل يافا الطبي في الخضيرة في أعقاب الهجوم،بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وأصيب الجندي بجروح طفيفة في الجزء العلوي من جسده. وكانت المهاجمة قد اصيبت بجراح خطيرة عندما تم اطلاق النار عليها لدى محاولتها الفرار بعد طعن الجندي ، وخضعت لعملية جراحية.

يذكر أن أكثر من 270 فلسطينيا لقوا حتفهم منذ شهر أكتوبر عام 2015، برصاص قوات اسرائيلية خلال تنفيذهم عمليات طعن و دهس ضد اسرائيليين ، فيما قتل أكثر من 40 إسرائيليا .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لقاء نادر بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير اسرائيلي في رام الله

    لقاء نادر بين رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير اسرائيلي في رام الله

    أخبار
  • قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية بعد طعنها أحد الجنود

    قوات الاحتلال تطلق النار على فلسطينية بعد طعنها أحد الجنود

    أخبار
  • آلاف الإسرائيليين يتظاهرون تأييدًا لحل الدولتين

    آلاف الإسرائيليين يتظاهرون تأييدًا لحل الدولتين

    أخبار
  • مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بـ4 نقاط برام الله

    مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بـ4 نقاط برام الله

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بالصور..

    بالصور.. "مصراوي" في موقع البرج المائل.. 13 طابقًا يهددون حياة أهاليأخبار

  • ما هي خطة إزالة عمارة الأزريطة المائلة؟ - فيديو

    ما هي خطة إزالة عمارة الأزريطة المائلة؟ - فيديوأخبار

  • أقرأ القرآن بالنظر من غير التلفظ بالكلمات فهل لي ثواب على ذلك؟

    أقرأ القرآن بالنظر من غير التلفظ بالكلمات فهل لي ثواب على ذلك؟فنون

  • مباريات الجمعة.. تعرف على موعد الزمالك في إفريقيا.. والمعلق والقناة الناقلة

    مباريات الجمعة.. تعرف على موعد في إفريقيا.. والمعلق والقناةرياضة

  • كيف سيزال عقار الأزاريطة المائل؟.. 22 جهة حكومية تتابع الموقف - صور

    كيف سيزال عقار الأزاريطة المائل؟.. 22 جهة حكومية تتابع الموقف - صورأخبار

  • بالتفاصيل.. كيف تحصل على قرض ومصنع من مبادرة البنك المركزي​؟

    بالتفاصيل.. كيف تحصل على قرض ومصنع من مبادرة البنك المركزي​؟أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
8 الصبح - أحمد سليمان يكشف سبب تأخر الفرع الثاني لنادي الزمالك وقناة النادي

8 الصبح - أحمد سليمان يكشف سبب تأخر الفرع الثاني لنادي الزمالك وقناة النادي

8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد

8 الصبح - " هل قرار ترشحك نوع من أنواع التحدي؟" أحمد سليمان يجيب ويصرح: اسم الزمالك أغلى من اي حد

8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة

8 الصبح - أحمد سليمان: بالقوانين والأصول لن نسمح تعرض الزمالك لظلم أبدا ومصالح النادي كبيرة

إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة

إيناسيو يعلن عن تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة