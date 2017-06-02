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التحريات: "الانتقام" وراء اندلاع حريق بشقة في إمبابة

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مصراوي Masrawy

التحريات: "الانتقام" وراء اندلاع حريق بشقة في إمبابة

12:56 م الجمعة 02 يونيو 2017

اندلاع حريق بشقة في إمبابة

كتب - محمد شعبان:

أضرم أصدقاء عامل قُتل منذ 3 أيام بمنطقة إمبابة، النار في شقة أحد المتسببين بمقتله، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة بشارع أحمد عامر بمنطقة الجمعية.

وفي وقت سابق، نشبت مشاجرة بين عائلتين بإمبابة، بسبب اعتراض عاطل على لعب طالب بالكرة في الشارع أمام منزله، مما أسفر عن مقتل عامل، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقي قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تبين أن عاطل اعترض على لعب طالب بالكرة في الشارع أمام منزله، ونشبت بينهما مشادة كلامية استعان كل منهما بأفراد عائلته البالغ عددهم 8 أشخاص.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل عامل نتيجة إصابته بجرح نافذ بالصدر، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، باشرت النيابة التحقيق.

وأشعل بعض أصدقاء القتيل النيران صباح اليوم في شقة أحد المتهمين، وتم إخماد النيران دون إصابات.

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