انتحار طالبة بالمنيا بسبب تدني مجموع درجاتها في الإعدادية
انتحار طالبة بالمنيا بسبب تدني مجموع درجاتها في الإعدادية
01:10 م الجمعة 02 يونيو 2017
ارشيفية
المنيا ــ ريمون الراوي:
لقيت طالبة بالصف الثالث الإعدادي، بمحافظة المنيا، اليوم الجمعة، مصرعها متأثرة بإصابتها بتسمم.
وأكدت أسرة الطالبة في التحقيقات إن ابنتهم أقدمت علي الانتحار بتناول مبيد حشري قوي يستخدم لحفظ الغلال من التسوس، معللين إقدامها علي ذلك بمرورها بأزمة نفسية بسبب تدني مجموع درجاتها في الشهادة الإعدادية، وحصولها على نسبة 57% فقط.
و تلقي اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا إخطارًا من مستشفي المنيا الجامعي، باستقبال الطالبة "أ.خ.م"، 15 سنة مقيمة بإحدى قري مركز ملوي، مصابة باشتباه تسمم وحالتها العامة سيئة، جرى احتجازها على إثرها بقسم السموم في المستشفي.
وبعد احتجاز الطالبة تحت الملاحظة الطبية المكثفة، لفظت أنفاسها في اليوم التالي، متأثرة بإصابتها.
وبعرض الجثة علي الدكتور هاني اسحق شحاتة، مفتش صحة وموثق بندر ومركز المنيا، قرر وجود شبهة جنائية في الوفاة، بسبب إدعاء أهل المتوفاة أنها تناولت "قرص حفظ الغلة من التسوس" وهو الذي يحوي مادة "فوسفيد الألمونيوم"، ويسبب تناوله في فشل بالتنفس وغيبوبة عميقة.
ورجح مفتش الصحة في تقريره وجود شبهة جنائية في الوفاة بسبب عدم وجود زرقان مركزي في تقرير تذكرة دخول الطالبة للمستشفى، إلى جانب عدم دخولها في غيبوبة فكانت بوعيها كاملا حتى ساعة وفاتها، ما رآه المفتش يشكك في ادعاء الأهل بتسممها بقرص غلة.
تحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة بجانب مذكرة مفتش الصحة للتحقيق في الواقعة.
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