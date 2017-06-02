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السيسي يعتمد حركة ترقيات الدبلوماسيين

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السيسي يعتمد حركة ترقيات الدبلوماسيين السيسي يعتمد حركة ترقيات الدبلوماسيين

التحرير

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اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى حركة ترقيات وزارة الخارجية، التى أصدرها الوزير سامح شكرى لعدد من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية.

وتضمنت الحركة ترقية مجموعة من السفراء إلى درجة الفئة الممتازة، ومن بينهم السفير مجدى راضى مساعد وزير الخارجية للعلاقات الاقتصادية، والسفير هشام بدر مساعد الوزير للعلاقات السياسية، والسفيرة هبة المراسى مساعد الوزير لشؤون معهد الدراسات الدبلوماسية.

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كما تضمنت الحركة التى اعتمدها السيسى ترقية مجموعة من الوزراء المفوضين إلى درجة سفير من بينهم السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، وإيهاب بدوى سفير الحالى لدى فرنسا، وعادل إبراهيم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبى، وعمر عامر سفير مصر فى النمسا، وحسام على سفير مصر لدى كييف بأوكرانيا، ومعتز منير زهران سفير مصر لدى كندا، وأسامة عبدالخالق نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير، وأحمد رياض القنصل العام المصرى فى العقبة، وسيرناد جميل قنصل مصر بباريس.

الحركة تضمنت أيضًا ترقية عدد من المستشارين إلى درجة الوزير مفوض ومن بينهم محمد الشناوى المستشار القانونى بالبعثة المصرية لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، وعماد حنا بمكتب نائب الوزير للشؤون الإفريقية وياسر سرور مدير شؤون مياه النيل.

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التحرير

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