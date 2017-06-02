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نائب «المصريين الأحرار»: 65ألف عقار مخالف بالاسكندرية بتكلفة تتجاوز 300 مليار

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نائب «المصريين الأحرار»: 65ألف عقار مخالف بالاسكندرية بتكلفة تتجاوز 300 مليار نائب «المصريين الأحرار»: 65ألف عقار مخالف بالاسكندرية بتكلفة تتجاوز 300 مليار

التحرير

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قال النائب طارق السيد، عضو حزب المصريين الأحار عن دائرة سيدي جابر بالإسكندرية، إنه يتابع العقار المائل بمنطقة الأزاريطة والمكون من 13 دوراً، لافتاً إلي أن العقار تم إنشاؤه عام 2004 برخصة دور أرضي ودورين علوی فقط، وصادر له قرارات ازالة.

وتابع عضو مجلس النواب في تصريحات صحفيه له اليوم: «حجم المخالفات في الاسكندرية وصلت الآن وبعد سنوات الثورة إلى 65 ألف عقار مخالف، تم انفاق فيها أكثر من 300 مليار جنيه»، لافتًا إلى أنه تقدم بطلبات، أكثر من مرة إلي رئيس الوزراء، ولجنة التنمية المحلية بالبرلمان؛ لعمل تخطيط جديد لتوسع المدينة أفقيًا، لأنه الحل الوحيد لايقاف البناء الرأسي-بحسب قوله.

النائب طارق السيد

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وأضاف أنه أوضح أن أراضي الإسكندرية وزمامها كله تابع للأوقاف والإصلاح الزراعی أو حرم السكة الحديد، ومن الغرب هناك اشتباكات مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان، حتی العجمی وامتدادها، وهي أراضي تحتاح للجان تسعير، ونتيجة للعراقيل يتم البناء المخالف ناهيك عن الارتفاعات.

العقار المائل

وأوضح نائب "المصريين الأحرار" أن الـ 300 مليار كان من الممكن استثمارهم في تخطيط منتظم مع منع البناء داخل المدينة، لتوجيه الاستثمارات خارج المدينة، مثلما حدث بالقاهرة.

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التحرير

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